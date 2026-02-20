エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートは大幅安。１９日取引終了後、親会社のＮＴＴデータによる株式売り出しを実施すると発表した。売り出し株数は７８万７８００株で、需要状況に応じて上限１１万８１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。売り出し価格は３月２～５日のいずれかの日に決定する。株式需給の悪化懸念から値下がりしている。 また、この売り出しと