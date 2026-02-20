サクサが急反騰し、８０００円台に乗せた。２００６年以来およそ２０年ぶりの高値水準となる。１９日の取引終了後、英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）が新たにサクサの株式について５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出した大量保有報告書によると、保有割合は５．０３％。報告義務発生日は２月１２日。保有目的は「純投資及び