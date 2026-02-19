「ジバンシイ（GIVENCHY）」が、「ジェントルマン ソサイエティ」から、「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」（60mL 1万5180円、100mL 1万9910円）を発売する。2月18日にジバンシイ ビューティ公式オンラインショップにて先行発売し、3月1日から全国で販売する。【画像をもっと見る】ジェントルマン ソサイエティは、ステレオタイプな男性らしさを脱ぎ捨て、創造性と多様性を尊重するマインドや好奇心、