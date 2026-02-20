20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.4％増の714億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.8％増の558億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ新興国株ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳユーロ・スト