俳優のキム・ジェウォン、キム・ハヌルが出演するオリジナル番組「伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会SP」が28日、CS衛星劇場でテレビ初放送される（後0：00〜1：00）。【写真】キム・ジェウォン×キム・ハヌル、手繋ぎ胸キュンショット男子高校生と女性教師の恋愛を爽やかに描き、2002年韓国での放送当時、平均視聴率20％をマークした純愛ドラマの傑作『ロマンス』。本ドラマで男子高校