20日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午前10時現在は前日比12銭円安ドル高の1ドル＝155円08〜12銭。ユーロは35銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円51〜59銭。総務省が20日発表した1月の全国消費者物価指数の結果を受け、日銀の早期利上げ観測が後退し、円を売ってドルを買う動きが先行した。その後は安くなった円がやや買い戻された。市場関係者は「イラン情勢の緊迫化を背景に基軸通貨の