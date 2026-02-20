大統領専用機内のトランプ米大統領＝19日/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は19日、大統領専用機内で記者団に対し、イランをめぐる決定期限を「10日から15日がほぼ最長だ」と述べた。以前示した期限を延長した形だ。トランプ氏は「合意に至るか、さもなければ彼らにとって不幸な結果になるだろう」と語った。この発言に先立ち、トランプ氏は同日、イランとの合意が可能かどうかは10日以内に分かるとの見方を