『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、リムル一行がシリーズ屈指の強大な敵“水竜”と激しいバトルを繰り広げる、大迫力のアクションPV＆場面写真が解禁された。【動画】大迫力のバトルシーンを収めた『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』新PV新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない