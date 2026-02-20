ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で日本勢がダブル表彰台の快挙を達成。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米国）が逆転で金メダルとなった表彰式では、坂本がアリサのメダルに公式マスコットのぬいぐるみを挟むやり方を教えてあげる場面があった。中井と一緒に仲良く自撮りも。坂本