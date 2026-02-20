19日夜遅く、愛知県西尾市で豚舎が燃える火事があり、少なくとも2000頭の豚が死にました。けがをした人はいませんでした。 消防によりますと、19日午後11時すぎ、西尾市一色町千間で「豚の小屋が燃えている」と従業員から119番通報がありました。 消防車など12台が出動し、火は約6時間半後に消し止められました。 警察によりますと、火事があったのは木造平屋建ての豚舎で、4棟が全焼しました。 この火事で飼われて