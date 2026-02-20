ドナルド・トランプ米大統領が18日（現地時間）、「黒人歴史月間は事実、米国の歴史そのものだ」と述べ、黒人有権者に対する「求愛戦」を繰り広げた。今月6日、自身のソーシャルメディア（SNS）にバラク・オバマ元大統領夫妻を猿に例えた動画を投稿し、人種差別論争を自ら招いてから12日後のことだ。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで「黒人歴史月間」記念レセプションを主宰した席で、「米国を世界史上最も強力な国家にす