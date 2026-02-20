韓国女子カーリングは2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）のベスト4の壁に挫折した。最終戦で敗れ、メダルへの挑戦は叶わなかった。韓国は20日（韓国時間）、イタリア・コルティナダンペッツォ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われたラウンドロビン形式のカナダ戦最終第9戦で7−10で敗れた。これにより予選成績5位（5勝4敗）で準決勝進出のチケットは手に入れられなかった。残念な結果となった