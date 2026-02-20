ブルワーズがパット・マーフィー監督（67）と2028年シーズンまで契約を3年延長することで合意したと19日（日本時間20日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。29年シーズンは球団オプションが付いているという。マーフィー監督は24年から指揮を執り、昨季は春先に故障者が続出したものの8連勝、11連勝に続き球団新記録となる14連勝も記録するなど、大型連勝もあって夏前から一気に加速。97勝65敗でナ・リーグ中地区3連覇