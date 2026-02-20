アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合をワシントンで開催しました。記者「厳重な警備の中で、いま、トランプ大統領を乗せた車列が入っていきます」ホワイトハウスによると、19日に行われた初会合にはおよそ50か国の代表団が出席し、アメリカが主導する「ガザ和平計画」の実現に向けた議論が行われました。アメリカトランプ大統領「我々が取り組むのはシンプルに“平和”