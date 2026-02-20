◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226.79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得した。フィギュア女子で米国選手の金メダルは02年ソルトレークシティー大会のサラ・ヒューズ以来、24年ぶりだった。金色の衣装で臨んだフリーではドナ