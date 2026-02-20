2月18日、乃木坂46・賀喜遥香が公式ブログを更新。4月8日発売のグループの41stシングル表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でセンターを務める後輩・池田瑛紗への想いを綴った。【関連】乃木坂46賀喜遥香、仲良しの田村真佑＆弓木奈於と“ひらパー”満喫「お母さんの運転で…」ブログ内で、賀喜は池田について、「てれちゃんの笑顔が大好き！」「この子のことも、この子のこの笑顔も、わたしが守る」と切り出した。続