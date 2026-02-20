元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは2月19日、自身のInstagramを更新。夫と息子とのスリーショットを公開しました。【写真】同じポーズで寝るゆうこす＆夫＆息子「バンザイ寝かわいい〜」ゆうこすさんは「幸せって、こういうことですな〜」とつづり、1枚の写真を投稿。夫で、かつて「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動していた“たなか”さんと息子とのスリーショットです。3人とも“万歳”をし、川の