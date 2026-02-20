¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¥×¥íÌîµå¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¢®ÄÅ¿Ã¸ãÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡£Êª»ö¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Î°­¤¤¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï´ÆÆÄ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò¾ï¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè2²ó¡Ë¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Â¼Èø¿®°ì¡Ë»£±Æ¡á¾®ÅÄ½Ù°ì¢®ÄÅ¿Ã¸ã¤µ¤ó - »£±Æ¡á¾®ÅÄ½Ù°ì¢£30Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÍ­¸ú¤Ê¡ÖÌîÂ¼¤Î¶µ¤¨¡×¡½¡½1990Ç¯Âå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â»þÂå¡¢¢®ÄÅ