「40年会社員で働いたのに年金が月13万円くらい。一方で“月30万円超え”の人もいる」-- この差は、努力の差というより“年金の計算のされ方”で生まれる差です。 公的年金は大きく、国民年金（基礎年金）と厚生年金（会社員の上乗せ）で決まり、厚生年金は現役時代の報酬と加入期間が効きます。 本記事では、月30万円超えとなる人のキャリア像、そして月13万円前後の人が今からできる対策を整理します。 「月30