風邪はもっとも身近な病気だが、だからこそ誤解が多い病気でもある。小児科医の森戸やすみさんは「体を温めたり、薬を飲んだりしても早く治るわけではない。それよりも大事なことがある」という――。写真＝iStock.com／whitebalance.space※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／whitebalance.space■風邪のウイルス特定はほぼ不可能まだまだ寒い日が続きますね。今まさに風邪をひいているという人も多いでしょう。特に子ども