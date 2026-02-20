ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで、坂本花織選手（シスメックス）が銀メダルを獲得したことを受け、出身地である神戸市の久元喜造市長が20日、「深く感動した」「神戸市民にとって大きな誇り」など、お祝いのコメントを発表した。全文は以下の通り。神戸市スポーツ特別賞贈呈式で記念撮影に応じる坂本花織選手（2023年8月10日、神戸市役所）☆☆☆☆☆坂本花織選手がミラノ・コルティナ2026冬季オリ