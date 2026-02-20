◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュア競技の最終種目となった女子フリーは、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出たアリサ・リュウ（米国）が逆転金メダルに輝いた。男子シングルでもＳＰ５位から出たミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が初の金メダル。ペアはＳＰ５位だった三浦璃来＆木原龍一組が史上最大の大逆転制覇を果たした。