ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子で混合団体銅メダルに輝いた小林陵侑（チームＲＯＹ）が２０日、羽田空港着の航空機で帰国し、記者会見を行った。２０２２年の北京五輪で獲得したノーマルヒル金、ラージヒル銀に続き、今回は混合団体で銅メダルを手にした。２９歳の小林は、帰国してやりたいことについて「まず家の片付けをすること。ラーメンもお寿司も食べたい。ラーメンは中華系も味噌も好きです」と笑みを浮かべた。