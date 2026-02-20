◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が140.45点の合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳299日でのメダル獲得となり、日本女子フィギュアスケート最年少記録となった。浅田真央さんが銀メダルを獲った10年バンクーバー