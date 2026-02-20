ニュージーランドでは、年末年始の休暇をよそに不動産購入希望者が動き始め、不動産マーケットは活発な動きを見せています。一方で、金利はまだ低めで住宅価格も抑え気味な物件も多く、そこに投資チャンスが見て取れます。※本記事では、オークランド在住で不動産会社を経営する著者が、現地でしか掴めない不動産事情をレポートします。年明け早々から住宅内覧に詰めかける購入希望者たち今年の事業計画を頭に置き、新規売り物件の