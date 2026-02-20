日産のコンパクトミニバン！日産のインド法人は2026年2月17日、現地生産の新型MPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「グラバイト」を初公開。56万5000ルピー（約95万円）で発売すると発表しました。グラバイトは、多様な言語や文化が共存し、急速な進化を続けるインド社会のファミリー層に向けて開発されたコンパクト7シーターMPVです。生産は現地のチェンナイ工場で行われます。【画像】超カッコイイ！ これが日産が