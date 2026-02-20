大阪大学発のベンチャー企業が開発したｉＰＳ細胞を使った心筋細胞シートについて厚生労働省の専門部会は条件付きで製造販売を了承しました。厚生労働省が製造販売を了承したのは、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が開発したｉＰＳ細胞から作られた心筋細胞シート「リハート」です。「リハート」は、重い心不全の患者の心臓に移植することで症状の改善が期待されています。大阪大学の澤芳樹特任教授らのグループ