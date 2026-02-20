今年で竣工１００年を迎える大阪府庁の本館。ライトアップの点灯式が行われました。１９日午後６時すぎにミャクミャクカラーにライトアップされた大阪府庁舎の本館。今年１０月３１日に竣工１００周年を迎えるこの庁舎は大阪城などの観光地に近く、国の登録有形文化財にも登録されていることから、観光客などにより親しんでもらうための活用方法が検討されていました。ライトアップは毎日日没から午後１０時まで行われ、１時