去年１２月、京都・河原町のかに料理店で金庫から現金約１２０万円を盗んだとして、元従業員の男が逮捕されました。レジの奥を５秒ほど物色し、足早に出ていくフードを被った人物。窃盗の疑いで逮捕された京都市伏見区のアルバイト・小原大空容疑者（２２）です。警察によりますと、小原容疑者は去年１２月、京都市中京区の「京都かに銀河原町店」に侵入し、金庫から約１２０万円を盗んだ疑いがもたれています。小原容疑者