20日未明、下関市豊浦町川棚の寺で火事があり警察によりますと寺に住んでいた複数人と連絡が取れていないということです。火事があったのは下関市豊浦町川棚の寺で20日午前2時半ごろ、通報がありました。火は午前5時半過ぎに消し止められましたが、寺に住む複数人と連絡が取れていないということです。詳しい状況は警察や消防で調べています。