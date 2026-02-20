＜マジカル・ケニアオープン 初日◇19日◇カレンCC（ケニア）◇7056ヤード・パー70＞ケニアで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第1ラウンドが終了した。【画像】米女子開催中のタイで“本物のサムライ”を発見？日本勢は星野陸也が出場。初日は1バーディを奪ったものの、3つのダブルボギーと乱調で、5オーバーの136位タイと大きく出遅れた。首位は8アンダーのニクラス・レムケ（スウェーデン）、ケーシー・ジャービス（南