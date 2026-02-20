アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの核協議をめぐり、軍事行動に踏み切るかを見極める期限について「最大でも10日から15日あれば十分だろう」と述べました。トランプ大統領は19日、イランとの核協議をめぐり、「イランが意味のある合意を結ばなければ悪いことが起きる」と改めて警告しました。その上で、軍事行動に踏み切るかどうか「10日以内に明らかになるだろう」と述べました。トランプ大統領「最大でも10日から15日あ