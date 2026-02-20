ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日朝）、フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。過去最多を既に更新している日本の今大会のメダルは２４個に伸び、冬季大会通算１００個となった。これまでのメダルを振り返ってみる。（敬称略、デジタル編集部）最多はスピードスケート、ジャンプが続く競技別にみると、最も多く