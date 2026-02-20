オリンピック初出場ながら、スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が同部屋だった岩渕麗楽選手とのやりとりを明かしました。2回目のランで85.70点を出しトップに立った深田選手。3回目のランではスイッチバック1260と精度の高い2本の720を決め、87.83点と得点をさらにあげ、19歳で見事金メダルに輝きました。そんな深田選手はオリンピック中、5歳年上の岩渕麗楽選手と同じ部屋。岩渕選手は予選を4位で