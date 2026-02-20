大阪市は１９日、市水道局に対し、金塊２１キロ・グラム（５億６６５４万円相当）の寄付があったと発表した。寄付者は「水道管の老朽化対策に役立ててほしい」と望んでおり、市はこの意向に従い、水道管の更新に役立てる。本人の希望で氏名は非公表。市によると、寄付を受けたのは昨年１１月１８日。寄付者は、全国で相次ぐ水道管の破損による漏水事故のニュースを見て寄付を決めたと説明したという。市は２０２６年度から老