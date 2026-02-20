量子ビットは重ね合わせで正解を探すのが得意だ！ ふつうのコンピュータは、すべての情報を0と1の2進法で表す「ビット」で計算しています。ところが量子のふしぎを取り入れた「量子コンピュータ」では0と1だけではなく、重ね合わせが使える「量子ビット」、通称「Ｑｕｂｉｔ（キュービット）」を使います。ということは、0と1が半分半分のビットやほとんど0でもちょっと1が混ざったようなビットが使えるわけで