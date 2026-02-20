「人生100年」還暦はまだまだ若い！120歳まである長寿のお祝いとは 120歳まで続く長寿祝い 産まれてから十干と十二支を組み合わせた六十干が一巡して「本卦け還り」といわれることから、還暦祝いと呼ばれる60歳のお祝い。赤いちゃんちゃんこと頭巾を贈るしきたりは、あまりにも有名ですが、なぜ赤いちゃんちゃんこなのか。還暦とは「暦還る」という意味で、二度目の誕生日を迎えるから。つまり、赤ちゃんに還ることを意味し「赤