パッティングの上手さとゴルフの上手さは比例する！ パッティングが上手くなればゴルフも上手くなる ここに驚愕のデータがあります。ゴルフに対して興味があり、「スコアをアップしたい」という思いを持っている人なら、この数字を見て、何が驚愕かがおわかりいただけると思います。