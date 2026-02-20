にんじんのグラッセVSほうれん草のソテー、糖質が低いのは！？ 小腹が空いたら、ほうれん草のソテーを選べ！ グラッセは砂糖を使用するうえに、 にんじんそのものが糖質が高い食材です。 同じ野菜を食べるなら、ほうれん草のソテーのほうが糖質も低く、カリウムも摂れるのでオススメです。