米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、米石油製品需要の４週間移動平均は日量２１１９万６０００バレルまで増加し、昨年８月以来の高水準を記録した。季節的なガソリン需要の下振れが一巡し上向く傾向にあるほか、ディーゼル燃料などの消費が上向いていることが全体の需要を押し上げている。１９日のニューヨーク市場で改質ガソリン４月限は２２５．６９セントまで上昇し、昨年６月以来の高水