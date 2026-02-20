ドル円155.20円インフレ鈍化でやや円売り、1月CPIが4年ぶり2%割れ 政府の物価高対策により日本1月の消費者物価指数は伸びが鈍化した。前年比+1.5%と2022年3月以来およそ4年ぶりに2.0%の大台を割り込んだ。コアCPIは2.0%の大台をかろうじて維持も2024年1月以来2年ぶりの低水準に落ち込んだ。 インフレ鈍化を受け日銀の早期追加利上げ観測が後退、やや円売りで反応。ドル円は155.20円をつけた。 消費者物価指数（1月）08: