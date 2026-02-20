11.4chのAVプリアンプ「AV 30」 マランツは、11.4chのAVプリアンプ「AV 30」を3月3日に発売する。価格は594,000円。最上位の15.4ch AVプリ「AV 10」の技術を多く投入しながら、11.4chとすることで、半額近い価格を実現しているのが特徴。カラーはブラックのみ。なお、AV 30はプレミアムモデルを手掛ける白河工場で生産される。 AV 30のプリアンプ回路には、AV 10やHi-Fiコンポーネントで培ってきた技術を投入。