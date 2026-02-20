２０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４８８円安の５万６９７９円と反落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが２６７ドル安と下落。米国とイランの関係が緊迫化し地政学リスクの高まりが警戒された。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は１ドル＝１５５円１０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS