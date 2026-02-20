エボラ出血熱は空気感染しない一方で、特定の状況下では感染リスクが非常に高まります。体液との接触や汚染物への対応を誤ると、感染拡大につながる恐れがあります。どのような場面で感染が起こりやすいのかを把握することが予防の第一歩です。 監修医師：吉野 友祐（医師） 広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は内科・感染症。日本感染症学会感染症専門医、日本内科学会総合内科専門医、