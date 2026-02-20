巨大なUFOキャッチャーのようなクレーンが、大量のごみを持ち上げ、混ぜる。燃えやすいごみと燃えにくいごみをうまく混ぜないと、適切なペースで燃えないためだ。人力で行っていたこの作業を、AIにやらせる企業が出てきた。荏原製作所のグループ会社 荏原環境プラントはAIで運転時間の9割を自動化したが、それでもまだ人間の「匠の技」には追いつけないという。慢性的な人手不足、技術継承の難しさ、施設の安定運転。社会インフラ