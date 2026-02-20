20日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比235ポイント安の3万4605ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4805.76ポイントに対しては200.76ポイント安。 株探ニュース