2026年2月17日、中国メディアの参考消息は、日本の金融不安が米国債市場へ波及し世界的な金融緊張を引き起こす可能性を論じた、スペインのエルカーノ王立研究所のシニア研究員、ジュディス・アーナル氏による分析記事を報じた。記事は、現在の日本で顕在化している金融の緊張が、一時的なショックではなく、長期にわたる構造的要因と近年の金融・財政政策の転換が重なった結果であると指摘。核心的なリスクは日本国内の財政危機そ