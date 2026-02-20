アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）のアクションPV＆新たな場面カットが公開された。リムルたちが繰り広げる戦闘シーンを見ることができる。【画像】コイツも戦うの！？公開された『劇場版 転スラ』戦闘場面カット解禁されたのは、地上へ攻め込もうとする何者かの目論みによって長い眠りから覚醒し、暴走する“水竜”と、蒼海を守り平和を取り戻すために立ち向かうリムルたちが激しい