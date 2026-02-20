◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジ