俳優の岩瀬洋志が、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号の企画「国宝級イケメンとジュエリーと」に登場する。【全身ショット】首元の大きいリボンがキュート…モダンな装いで登場した岩瀬洋志『ViVi国宝級イケメンランキング』2025年下半期で1位を獲得したことも記憶に新しい岩瀬。ジュエリーは「特別な日に買うものではなく、ときめいたら衝動買いしてしまう！」とジュエリーエピソードが次から次へと飛び出す